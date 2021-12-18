Erdemli ve Silifke ilçelerinde başlayan yağışın ardından hortum meydana geldi. Kilometrelerce öteden görüntülenen hortum yaklaşık 15 dakika sürdü. O anlar kamerada.

Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde 12 mil açığının bulutlarla kaplanmasının ardından yağışla birlikte hortum çıktı.

HORTUM 15 DAKİKA SÜRDÜ

Çıkan hortum kilometrelerce uzaktan görüntülendi. Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, hortum yaklaşık 15 dakika sürdü.

İlçelerin kıyısına doğru yönelen hortumun etkisini kaybetmesi nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

O ANLAR KAMERADA

O anları ise açıkta bulunan balıkçı teknesinin kaptanı Gültekin Işık cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Denizli'de çıkan devasa hortum kameralara yansıdı VİDEO





