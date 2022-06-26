Denizli'de çıkan yangında tüp patladı

Nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangında evdeki tüp patladı. Ev kullanılamaz hale gelirken ölen ya da yaralanan olmadı.

Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Uluçam Mahallesi'nde talihsiz bir olay yaşandı.

Niyazi Ç.’ye ait olan ve hem ev hem de fırın olarak kullanılan 2 katlı binanın çatı katındaki imalathanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa süre içinde büyüyen yangında aleler bir anda yükselmeye başladı.

Bölgeye ekipler sevk edildi

Paniğe kapılan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Tüpler patladı

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken vatandaşların olay yerine yaklaştığı esnada tüpler art arda patladı ve alevler metrelerce yükseldi.

Yangın kontrol altına alındı

Yaklaşık 30 dakika süren mücadelenin ardından alevler kontrol altına alındı ve soğutma işlemi uygulandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

İHA'nın haberine göre; binanın küle döndüğü yangında alevlerin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.







