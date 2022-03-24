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Denizli’de cinayet gibi kazanın yeni görüntüleri

Denizli’de cinayet gibi kazanın yeni görüntüleri

Çarptığı moto kuryenin hayatını kaybetmesiyle tutuklanan alkollü sürücü, bugün tahliye oldu. Karar tepki ile karşılanırken, feci kazanın yeni görüntüleri de ortaya çıktı.