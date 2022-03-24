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Denizli’de cinayet gibi kazanın yeni görüntüleri
- İHA
- 24.03.2022 - 14:42
16 Ocak 2022'de Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Kılıç, idaresindeki 20 AGG 462 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, aşırı süratli bir şekilde paket servisini götüren Necati Yasin Batır isimli motosikletli kuryeye çarptı.
METRELERCE HAVAYA SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan moto kurye, kanlar içerisinde yere yığıldı.
Batır, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sürücü Kılıç ise ekipler tarafından gözaltına alındı.
Denizli'de moto kuryenin hayatını kaybettiği kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı VİDEO
KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
İlk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, bugünkü duruşmada tahliye edildi.
Avukat aracılığıyla aile karara itiraz ederken, duruşmanın ardından yeni görüntüler ortaya çıktı.
MİNİBÜSE ÇARPIP, İŞ YERİNİN DUVARINA TOSLADI
Bir iş yerinin güvenlik kameralarına takılan kaza görüntüsünde, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin süratle moto kuryeye çarpması, ardından yolcu indiren minibüse çarpıp bir iş yerinin duvarına çarparak durması yer aldı.