Denizli'de cinayet: Sokak ortasında kurşunlandı

Günlerce takip ettiği husumetlisine pusu kuran Can D., başından ve göğsünden vurduğu Ökkeş İlhan Kılıç'ın ölümüne neden oldu. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.