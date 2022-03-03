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- Denizli'de cinayet: Sokak ortasında kurşunlandı
Denizli'de cinayet: Sokak ortasında kurşunlandı
- İHA
- 03.03.2022 - 09:29
Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi'nde yaşayan Ökkeş İlhan Kılıç, günlerce husumetli olduğu Can D. tarafından takip edildi.
Ökkeş İlhan Kılıç'ın her gün geçtiği yola son gün pusu kuran Can D., tabancayla husumetlisine 5 el ateş açıp ortadan kayboldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Başından ve göğsünden isabet eden kurşunlarla ağır yaralan Kılıç’ı gören esnaf Ahmet Demir, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri nabzı zayıf atan Kılıç'ı kalp masajı yaparak Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Sokak ortasında kurşunların hedefi olan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Çevrede geniş önlemler alan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda Can D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.