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    Denizli'de cinayet: Sokak ortasında kurşunlandı

    Günlerce takip ettiği husumetlisine pusu kuran Can D., başından ve göğsünden vurduğu Ökkeş İlhan Kılıç'ın ölümüne neden oldu. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
    • İHA
    • 03.03.2022 - 09:29
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    Denizli'de cinayet: Sokak ortasında kurşunlandı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi'nde yaşayan Ökkeş İlhan Kılıç, günlerce husumetli olduğu Can D. tarafından takip edildi.

    Ökkeş İlhan Kılıç'ın her gün geçtiği yola son gün pusu kuran Can D., tabancayla husumetlisine 5 el ateş açıp ortadan kayboldu.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Başından ve göğsünden isabet eden kurşunlarla ağır yaralan Kılıç’ı gören esnaf Ahmet Demir, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri nabzı zayıf atan Kılıç'ı kalp masajı yaparak Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Sokak ortasında kurşunların hedefi olan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Denizli de cinayet: Sokak ortasında kurşunlandı #1

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    Çevrede geniş önlemler alan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda Can D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Denizli de cinayet: Sokak ortasında kurşunlandı #2

    Denizli de cinayet: Sokak ortasında kurşunlandı #3

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