Denizli'de cinayete kurban gitti, ardında katil zanlısı ile fotoğrafları kaldı

Erdal Y., boşanma aşamasındaki eşi Emine Y.’yi ve kadının evlilik planları yaptığı Mehmet Aksoy’u pompalı tüfekle öldürdü. Emine Y. ile Erdal Y.’nin aynı karedeki fotoğrafları ortaya çıktı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde yaşayan Emine Y. (38), boşanma aşamasındaki eşi Erdal Y. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. İddiaya göre; Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan Emine Y. (38), boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Erdal Y.'nin (39) yanından ayrılıp yaklaşık 1 ay önce Denizli’ye gelerek evlilik planı yaptığı iddia edilen Mehmet Aksoy (33) ve annesi Gülperi Aksoy (51) ile birlikte yaşamaya başladı. Kadının izini süren Erdal Y. hem Emine Y.’yi ve Mehmet Aksoy’u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy’un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı.

2 buçuk saat sonra gözaltına alındı

İHA’nın haberine göre; Denizli İl Jandarma ve Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheli olaydan

2 buçuk saat sonra suç aletiyle birlikte Muğla’da gözaltına alındı.

Katil zanlısı ile aynı karede

Vefat eden Emine Y.’nin, katil zanlısı Erdal Y. ile aynı karedeki fotoğrafı ortaya çıktı.

Evi terk eden karısını ve evlilik aşamasında olduğu sevgilisini öldüren ve 1 kız çocuğu olan Erdal Y.'nin sosyal medyadaki profiline 'boşanmış' diye not düşmesi ise dikkat çekti.