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    Denizli'de çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

    Denizli Pamukkale'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 19.04.2022 - 18:24
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    Denizli'de çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Dokuzkavaklar Mahallesi'nde bir çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine çalışma başlattı.

    Tutuklandı

    AA'nın haberine göre ekipler, çevredeki 28 güvenlik kamerasının kayıtlarından belirledikleri zanlıyı gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve cinsel taciz ile istismar suçlarından kaydı bulunan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Denizli de çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı #1


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