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- Denizli'de çocuğa cinsel istismardan aranan şahıs yakalandı
Denizli'de çocuğa cinsel istismardan aranan şahıs yakalandı
Hakkında çocuğa cinsel istismar ve hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 19,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 yaşındaki M.A. (25), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 10.06.2021 - 16:16
- Güncelleme : 10.06.2021 - 16:42
Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsa yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 25 yaşındaki M.A.'nın Honaz ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi.
19,5 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYOR
Honaz Jandarma Komutanlığı ekipleriyle operasyon düzenleyen JASAT, 2013'te 'çocuğa cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 19,5 yıl hapis cezası bulunan M.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.
Denizli'de çocuğa cinsel istismardan aranan şahıs yakalandı VİDEO
TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.