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Denizli’de çocuğunu kurtarmak için alevlerin içine daldı

Denizli’de çocuğunu kurtarmak için alevlerin içine daldı

Çocuğunun yangın çıkan evin içerisinde kaldığını düşünerek alevlerin arasına dalan ve yoğun duman sonrası zehirlenen baba, hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun ise içeride olmadığı öğrenildi.