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- Denizli’de çocuğunu kurtarmak için alevlerin içine daldı
Denizli’de çocuğunu kurtarmak için alevlerin içine daldı
- İHA
- 24.10.2021 - 09:38
Denizli’nin Tavas ilçesi Güzelköy Mahallesi'ne eşi ve çocuklarıyla gelen 42 yaşındaki Taşkın Fırlayış, aile ziyaretini gerçekleştirdikten sonra gezmeye gitti.
Aradan geçen süre zarfında evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
ALEVLERİN İÇERİSİNE DALDI
Olay yerine apar topar gelen Fırlayış, 5 yaşındaki çocuğunun yanan evde olduğunu düşünerek alevlerin içine daldı.
Evden bir süre dışarıya çıkamayan Fırlayış’ı olay yerine gelen itfaiye ekipleri baygın halde bularak dışarıya çıkardı.
EV KÜLE DÖNDÜ, BABA HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fırlayış, hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri yanan eve müdahale ederek, alevleri kısa sürede söndürdü.
Yangın sonrası ev küle döndü.
OĞLUNUN EVDE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Taşkın Fırlayış’ın 5 yaşındaki çocuğunun evin içinde olmadığı ortaya çıktı.
Sağlık ekipleri tarafından yoğun duman sonrası zehirlenerek hastaneye kaldırılan Fırlayış’ın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.