Euro
11.1924
1.02%
Dolar
9.6026
1.08%
Altın
553.67
1.55%
Borsa
1.48
1.68%
Bitcoin
585.203
-0.08%
BTXN Coin
21.09
-1.54%
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Denizli’de çocuğunu kurtarmak için alevlerin içine daldı

    Çocuğunun yangın çıkan evin içerisinde kaldığını düşünerek alevlerin arasına dalan ve yoğun duman sonrası zehirlenen baba, hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun ise içeride olmadığı öğrenildi.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 09:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli’de çocuğunu kurtarmak için alevlerin içine daldı

    Denizli’nin Tavas ilçesi Güzelköy Mahallesi'ne eşi ve çocuklarıyla gelen 42 yaşındaki Taşkın Fırlayış, aile ziyaretini gerçekleştirdikten sonra gezmeye gitti.

    Aradan geçen süre zarfında evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

    ALEVLERİN İÇERİSİNE DALDI

    Olay yerine apar topar gelen Fırlayış, 5 yaşındaki çocuğunun yanan evde olduğunu düşünerek alevlerin içine daldı.

    Evden bir süre dışarıya çıkamayan Fırlayış’ı olay yerine gelen itfaiye ekipleri baygın halde bularak dışarıya çıkardı.

    Denizli’de çocuğunu kurtarmak için alevlerin içine daldı #1

    EV KÜLE DÖNDÜ, BABA HASTANEYE KALDIRILDI

    Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fırlayış, hastaneye kaldırıldı.

    İtfaiye ekipleri yanan eve müdahale ederek, alevleri kısa sürede söndürdü.

    Yangın sonrası ev küle döndü.

    Denizli’de çocuğunu kurtarmak için alevlerin içine daldı #2

    OĞLUNUN EVDE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan Taşkın Fırlayış’ın 5 yaşındaki çocuğunun evin içinde olmadığı ortaya çıktı.

    Sağlık ekipleri tarafından yoğun duman sonrası zehirlenerek hastaneye kaldırılan Fırlayış’ın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

    Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli’de çocuğunu kurtarmak için alevlerin içine daldı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir