Annenin çocukların dikkatini dağıtması sonucu Yunus D., Gülsüm E.'nin kullandığı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralanırken Ela bebek de hayatını kaybetti.

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Pınarlar Yolu'nda Yunus D.'nin kontrolündeki araç, seyir halinde ilerliyordu.

İddiaya göre; iş yerinden çıkıp evine doğru giden sürücü, arabanın içindeki çocuklarının dikkatini dağıtması sonrası Gülsüm E. hakimiyetindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Kazayı gören çevredekiler, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken araçlar hurdaya döndü.

Denizli'de çocukları dikkatini dağıttı: 4 yaralı, 1 ölü VİDEO







Ela bebek hayatını kaybetti

Olayın yaşandığı yere gelen sağlık görevlileri; sürücü Yunus D., babası Halil İ.D. ile diğer araçta bulunan Gülsüm E. ve oğlu Mustafa A. E.’yi yaralı olarak hastaneye kaldırdı. 6 aylık Ela E.’nin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçlar yoldan kaldırıldı

İHA'nın haberine göre; diğer yandan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışmalar yaparken hurdaya dönen araçlar yol üzerinden kaldırıldı.

Aynı zamanda kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği de bildirildi.