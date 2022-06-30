Petrol
112.67
0.20%
Euro
17.4983
0.64%
Dolar
16.6953
0.34%
Altın
974.17
0.12%
Borsa
2402
0.00%
Bitcoin
329.860
-2.49%
BTXN Coin
6.64
-5.81%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Denizli'de çocukları dikkatini dağıttı: 4 yaralı, 1 ölü

    Annenin çocukların dikkatini dağıtması sonucu Yunus D., Gülsüm E.'nin kullandığı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralanırken Ela bebek de hayatını kaybetti.
    • 30.06.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 09:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de çocukları dikkatini dağıttı: 4 yaralı, 1 ölü

    Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Pınarlar Yolu'nda Yunus D.'nin kontrolündeki araç, seyir halinde ilerliyordu.

    İddiaya göre; iş yerinden çıkıp evine doğru giden sürücü, arabanın içindeki  çocuklarının dikkatini dağıtması sonrası Gülsüm E. hakimiyetindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı.

    Olay yerine ekipler sevk edildi

    Kazayı gören çevredekiler, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken araçlar hurdaya döndü.

    Denizli'de çocukları dikkatini dağıttı: 4 yaralı, 1 ölü VİDEO


    Denizli de çocukları dikkatini dağıttı: 4 yaralı, 1 ölü #1

    Ela bebek hayatını kaybetti

    Olayın yaşandığı yere gelen sağlık görevlileri; sürücü Yunus D., babası Halil İ.D. ile diğer araçta bulunan Gülsüm E. ve oğlu Mustafa A. E.’yi  yaralı olarak hastaneye kaldırdı. 6 aylık Ela E.’nin de hayatını kaybettiğini belirledi.

    Denizli de çocukları dikkatini dağıttı: 4 yaralı, 1 ölü #2

    Araçlar yoldan kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre; diğer yandan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışmalar yaparken hurdaya dönen araçlar yol üzerinden kaldırıldı.

    Aynı zamanda kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği de bildirildi.

    Denizli de çocukları dikkatini dağıttı: 4 yaralı, 1 ölü #3

    Denizli de çocukları dikkatini dağıttı: 4 yaralı, 1 ölü #4

    Denizli de çocukları dikkatini dağıttı: 4 yaralı, 1 ölü #5

    Denizli de çocukları dikkatini dağıttı: 4 yaralı, 1 ölü #6

    Denizli de çocukları dikkatini dağıttı: 4 yaralı, 1 ölü #7


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti
    Kitap

    Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti

    Nermin Bezmen: Kadınların yolculuğunu anlatıyorum
    Kitap

    Nermin Bezmen: Kadınların yolculuğunu anlatıyorum

    Görüş Bildir