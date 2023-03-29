Denizli'de çocukluk arkadaşını yanlışlıkla vurup öldürdü Merkezefendi ilçesinde 18 yaşındaki Süleyman B., iddiaya göre şaka yaptığı sırada elindeki tüfeğin ateş almasıyla çocukluk arkadaşı Emre Acar'ı vurdu. Acar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında Süleyman B., eve ziyarete gelen çocukluk arkadaşı Emre Acar'a, iddiaya göre, pompalı tüfekle şaka yapmak istedi.

Tüfek, Süleyman B.'nin elindeyken ateş aldı.

Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Acar, kanlar içinde yerde kaldı.

Ekipler sevk edildi

Süleyman B.'nin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli gözaltına alındı

Polis, olayın ardından Süleyman B.’yi gözaltına aldı.