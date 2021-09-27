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    Denizli’de, damat kadın kıyafetleri ile kazan üstünde oynatıldı

    Çal ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde, damat ve sağdıcı kadın kıyafetleri giydirilerek kara kazana çıkarıldı. Damat ile sağdıcının oynatıldığı anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 13:35
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    Denizli’de, damat kadın kıyafetleri ile kazan üstünde oynatıldı

    Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde, hayatlarını birleştiren Ahmet Avcı ile Büşra Çakal’ın düğün töreni, değişik manzaralara sahne oldu.

    Bölgede geleneksel olduğu ifade edilen damat oyunları kapsamında hem damada hem sağdıcı Baki Kuzucuoğlu’na kadın giysileri giydirildi.

    Damat Ahmet Avcı ile sağdıç Baki Kuzucuoğlu, kendilerine verilen talimatları dinleyerek kara kazan üzerine çıktı.

    AYAKLARINA KATRAN VE UN DÖKÜLDÜ

    Kara kazan üzerinde oynatılan damat ve sağdıcın ayaklarına katran ve un döküldü.

    DAVETLİLER GÜLÜP EĞLENDİ

    Kadının işlerinin zorluğunun eğlence ile anlatılması amacıyla yapıldığı söylenen oyun, saniye saniye kameraya yansıdı.

    Görüntülerde davetlilerin damada yapılan oyun sırasında eğlenip gülüştükleri anlar yer aldı.

    Denizli’de, damat kadın kıyafetleri ile kazan üstünde oynatıldı VİDEO

    Denizli’de, damat kadın kıyafetleri ile kazan üstünde oynatıldı #1

    Denizli’de, damat kadın kıyafetleri ile kazan üstünde oynatıldı #2

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