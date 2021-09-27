Denizli’de, damat kadın kıyafetleri ile kazan üstünde oynatıldı

Denizli’de, damat kadın kıyafetleri ile kazan üstünde oynatıldı

Çal ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde, damat ve sağdıcı kadın kıyafetleri giydirilerek kara kazana çıkarıldı. Damat ile sağdıcının oynatıldığı anlar, kameraya yansıdı.

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde, hayatlarını birleştiren Ahmet Avcı ile Büşra Çakal’ın düğün töreni, değişik manzaralara sahne oldu.

Bölgede geleneksel olduğu ifade edilen damat oyunları kapsamında hem damada hem sağdıcı Baki Kuzucuoğlu’na kadın giysileri giydirildi.

Damat Ahmet Avcı ile sağdıç Baki Kuzucuoğlu, kendilerine verilen talimatları dinleyerek kara kazan üzerine çıktı.

AYAKLARINA KATRAN VE UN DÖKÜLDÜ

Kara kazan üzerinde oynatılan damat ve sağdıcın ayaklarına katran ve un döküldü.

DAVETLİLER GÜLÜP EĞLENDİ

Kadının işlerinin zorluğunun eğlence ile anlatılması amacıyla yapıldığı söylenen oyun, saniye saniye kameraya yansıdı.

Görüntülerde davetlilerin damada yapılan oyun sırasında eğlenip gülüştükleri anlar yer aldı.

Denizli’de, damat kadın kıyafetleri ile kazan üstünde oynatıldı VİDEO

