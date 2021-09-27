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- Denizli’de, damat kadın kıyafetleri ile kazan üstünde oynatıldı
Denizli’de, damat kadın kıyafetleri ile kazan üstünde oynatıldı
- İHA
- 27.09.2021 - 13:35
Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde, hayatlarını birleştiren Ahmet Avcı ile Büşra Çakal’ın düğün töreni, değişik manzaralara sahne oldu.
Bölgede geleneksel olduğu ifade edilen damat oyunları kapsamında hem damada hem sağdıcı Baki Kuzucuoğlu’na kadın giysileri giydirildi.
Damat Ahmet Avcı ile sağdıç Baki Kuzucuoğlu, kendilerine verilen talimatları dinleyerek kara kazan üzerine çıktı.
AYAKLARINA KATRAN VE UN DÖKÜLDÜ
Kara kazan üzerinde oynatılan damat ve sağdıcın ayaklarına katran ve un döküldü.
DAVETLİLER GÜLÜP EĞLENDİ
Kadının işlerinin zorluğunun eğlence ile anlatılması amacıyla yapıldığı söylenen oyun, saniye saniye kameraya yansıdı.
Görüntülerde davetlilerin damada yapılan oyun sırasında eğlenip gülüştükleri anlar yer aldı.
Denizli’de, damat kadın kıyafetleri ile kazan üstünde oynatıldı VİDEO