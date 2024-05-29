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Denizli'de dayısının kapısına satırla dayandı: Yoldan geçen kadınları darbetti

Denizli'de dayısının kapısına satırla dayandı: Yoldan geçen kadınları darbetti Uyuşturucu bağımlısı şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle eline aldığı satırla dayısının arabasına saldırdı. Yoldan geçen kadınları da darbeden şahıs, kaçarak ortadan kaybolurken o anlar kameraya yansıdı.