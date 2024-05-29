Denizli'de panik dolu anlar yaşandı.
Merkezefendi ilçesinde saat 10.00 sıralarında uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Emre P., bilinmeyen nedenle elindeki satırla dayısı Cengiz Karaaslan'ın kapısına gitti.
Karaaslan açmaması üzerine Emre P., kapıya satırla vurarak girmeye çalıştı.
Yoldan geçen kadınları darbetti
Daha sonra sokağa dönen Emre P. ilk olarak park halindeki hafif ticari aracın camını kırdı ardından yoldan geçen 2 kadını darbetti. O sırada Emre P.'nin yanındaki annesi de oğlunu engellemeye çalıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler harekete geçti
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kadının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Emre P.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Dehşet anı kamerada
Bu arada Emre P.'nin park halindeki hafif ticari aracın camını kırıp kadınları darbettiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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