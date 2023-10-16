Denizli'de dere yatağında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu Denizli'de elleri ve ayakları iple bağlandıktan sonra silahla vurularak öldürülerek dere yatağına atılmış bir erkek cesedi bulundu.

İHA

Denizli'de kan donduran olay...

Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde bulunan Menderes Deresi'nde vatandaşlar, yerde hareketsiz birisinin olduğunu fark etti.

Şahsın yanına yaklaştığında ise elleri ve ayaklarının iple bağlandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sağlık ekibi dere yatağına yaklaşık 700 metre indikten sonra erkek olduğu tespit edilen şahsa ulaştı.

Ekipler tarafından yapılan incelemede şahsın silah ile vurulduğu ve kan kaybı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Cinayete kurban gittiği öğrenilen erkeğin cenazesi kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedenin kesinleşmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri cinayeti işleyen kişi veya kişilerin yakalanması için düğmeye basarken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)