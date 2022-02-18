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- Denizli'de devrilen otomobilin içinde ölü bulundu
Denizli'de devrilen otomobilin içinde ölü bulundu
39 yaşındaki Tolga Erkan'ın cansız bedeni, uçuruma devrilmiş otomobilde bulunurken, 2 gün önce kayıp ilanı verildiği öğrenildi.
- İHA
- 18.02.2022 - 09:00
Denizli'nin Çardak ilçesi Gemiş Mahallesi'nde yoldan geçen vatandaş, uçurumda devrilmiş bir şekilde duran otomobili fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.
DEVRİLEN ARAÇTAN ERKEK CESEDİ ÇIKTI
İhbar üzerine bölge jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri araçta bulunan 39 yaşındaki Tolga Erkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
KAYIP İLANI VERİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ
Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından Erkan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü.
Öte yandan, hayatını kaybeden Erkan’ın 2 gün önce kayıp ihbarı yapılarak arandığı ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.