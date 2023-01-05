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    Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

    Tavas ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü 67 yaşındaki Mehmet Zeki Kaya hayatını kaybetti.
    • 05.01.2023 - 17:57
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 18:01
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    Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

    Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde tarlasından eve dönmek üzere yola çıkan Mehmet Zeki Kaya’nın, direksiyon kontrolünü yitirdiği 20 HL 405 plakalı traktörü devrildi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Morga kaldırıldı

    Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Zeki Kaya’nın cenazesi, otopsi için Tavas Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

    Soruşturma sürüyor

    DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Denizli de devrilen traktörün sürücüsü öldü #1


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