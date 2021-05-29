Denizli'de kendilerini polis olarak tanıtıp, G.A. isimli kadını dolandırmaya çalışan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Denizli'nin Pınarkent ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki G.A. isimli genç kadını arayıp kendisini 'Başkomiser Cemal' olarak tanıtan şahıs, "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. Evinizdeki altınları FETÖ’nün eve gelen polis ekiplerine teslim edin" dedi.

JASAT YAKALADI

2 saat boyunca telefonla konuştukları G.A'nın evine gelen 2 şüpheli, 150 bin TL değerindeki altınları alarak kendilerini bekleyen taksiyle kaçmaya başladı.

Şüphe üzerine taksiyi takip etmekte olan Jandarma Suç Araştırma Timi, şüphelilerin evden çanta alarak kaçtığını görünce operasyon düzenledi.

Yakalanacaklarını anlayınca çantayı atmaya çalışan Ruhi Ç. ve sürücü Adem C. gözaltına alındı.

Denizli'de dolandırıcılık yapan 3 şahıs yakalandı VİDEO

ALTINLARI GÖRÜNCE ŞOK GEÇİRDİ

Yarım saat sonra gerçek jandarmaların altınlarını geri getirdiği G.A., dolandırıldığını anlayınca büyük şok yaşadı.

JASAT ile Pamukkale ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan geniş çaplı araştırmada, olayı organize eden şüpheli Naim Ç. kent merkezinde yakalandı.





"ZATEN BİRAZDAN ÇIKACAĞIM"

Şüphelilerden Adem C’nin 10, Naim Ç’nin 11 ve Ruhi S’nin ise 8 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, Denizli Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edildiği sırada “Ben dolandırıcılık yapmadım. Zaten birazdan çıkacağım” diyen organizatör Naim Ç. ve eve giderek altınları alan Ruhi S. tutuklanırken, ticari taksinin içinde bekleyen Adem C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.