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    Denizli'de elektrik akımına kapılan güvenlik görevlisi öldü

    Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı çiftlikte su pompasındaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.
    • 11.10.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 17:31
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    Denizli'de elektrik akımına kapılan güvenlik görevlisi öldü

    Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Bayat Mahallesi'ndeki bir çiftlikte özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Resul Gümüştekin (23), su pompasındaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Gümüştekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    1 ay önce evlendi

    Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı inceleme sonrası Gümüştekin'in cansız bedeni, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Resul Gümüştekin'in, 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

    Denizli de elektrik akımına kapılan güvenlik görevlisi öldü #1


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