Denizli'de erik ağaçları çiçek açtı Küresel ısınma sonrasında iklim değişikliğinden nasibini alan erik ağaçları, kışın başlangıcı olarak bilinen ekim ayında çiçeklendi.

DHA

Son zamanlarda mevsim değişiklikleri sık sık meydana gelirken, bu sefer Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan erik ağaçları ilginçlik gösterdi.

Bahar aylarında çiçek açan erik ağaçları, kışın başlangıcı olarak da bilinen ekim ayında çiçek açtı.

"Geçen yıl da böyle olmuştu"

Buldan Baştatlı mevkiinde erik ağaçlarının çiçeklenmeye başlamasının normal olmadığını dile getiren meyve üreticisi Hasan Çetintaş, “Ağaçlar maalesef küresel iklim değişikliğinden kötü etkileniyorlar. Kış soğuklarında bu ağaçlar aldanır. Meyve ağaçları kışın bitmesi, baharın gelmesiyle çiçek açar ve sonra meyveye dururlar. Geçen yıl da böyle olmuştu. Şeftali, erik ve kayısı başta olmak üzere pek çok meyve ağaçlarından verim alınmadı. Allah beterinden saklasın, işimiz bu yıl da zor olacak.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)