Denizli’de eşi ve 4 yaşındaki üvey oğlunu öldürmüştü: Nedeni belli oldu Deprem sonrası Kahramanmaraş'tan gelip yerleştiği Denizli'de, eşi ile 4 yaşındaki üvey oğlunu bıçaklayıp öldüren zanlı tutuklandı. Zanlının eşiyle, üvey oğlunun velayetini istemediği için çıkan tartışma sonrası olayın yaşandığı belirlendi.

DHA

26 yaşında bir anne, 4 yaşındaki oğlu ile birlikte katledildi.

Korkunç cinayet, Denizli’nin Tavas ilçesi Yaka Mahallesi'ndeki bir evin 2'nci katında işlendi.

Deprem bölgesinden gelmişlerdi

6 Şubat merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'tan gelip Tavas’a yerleşen ve burada inşaat işleri yapan Ümit Mutlu Akpınar (24) ile eşi Büşra Akpınar (26) arasında dün saat 13.00 sıralarında tartışma çıktı.

Genç anne ile oğlunu öldürdü

Öfkeli koca, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı.

Akpınar, annesinin çığlıklarını duyup balkona koşan, eşinin önceki evliliğinden olan oğlu Macit Gül'e de bıçakla saldırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cani koca tutuklandı

Anne oğulun cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Suç aleti bıçakla gözaltına alınan şüpheli Ümit Mutlu Akpınar ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutukladı.

Cinayetin sebebi belli oldu

Akpınar, polisteki ilk ifadesinde; eşiyle tartıştıktan sonra cinnet getirdiğini, mutfaktan aldığı bıçağı hedef gözetmeksizin salladığını söyledi.

Büşra Akpınar'ın ilk evliliğinden olan oğlu Halil Gül'ün velayetini eski kocasından almak için dava açtığı ancak geçen yıl 26 Ocak'ta ikinci evliliğini yaptığı eşi Ümit Mutlu Akpınar'ın çocuğu istemediği, bu nedenle tartışmanın çıktığı öğrenildi.