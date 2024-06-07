Denizli'de eşini katleden kocaya müebbet Kendisinden boşanmak isteyen eşini, sevgilisini ve sevgilisinin annesini av tüfeğiyle öldüren koca, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İHA

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan Emine Yalçın, boşanma aşamasında olduğu Erdal Yalçın'ın yanından ayrılıp Denizli’nin Acıpayam ilçesine geldi.

Emine Yalçın burada evlilik planı yaptığı Mehmet Aksoy ve annesi Gülperi Aksoy ile birlikte yaşamaya başladı.

Eşinin izini süren Erdal Yalçın, pompalı tüfekle eşi Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy’u öldürdü.

3 kişi hayatını kaybetti

Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy’un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı. Tedavi altına alınan anne de 15 gün sonra hayatını kaybedince, olayda ölü sayısı 3’e yükseldi.

Rahat tavırları dikkati çekti

Evi terk eden karısını ve evlilik aşamasında olduğu iddia edilen sevgilisini öldüren Erdal Yalçın, Muğla’da jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Rahat tavırlar sergileyen, soğuk kanlılığını koruyan Erdal Yalçın, neden yaptınız sorusuna ise, "Öğrenirsiniz sonra" diyerek cevap verdi.

Eşinin öldüğüne emin olmak için 4 el ateş etti

Mahkemedeki ifadesinde olayı nasıl işlediğini anlatan Erdal Yalçın, Mehmet Aksoy'u evinin yatak odasında göğsüne av tüfeği ile 1 el ateş ederek öldürdüğünü, kaçmaya çalışan 2 çocuğunun annesi Emine Yalçın'ın ardından 1 el tüfekle ateş ettiğini, yaralı halde kapının önüne düşen eşine doğrulttuğu tüfek tutukluk yapınca bu kez üzerinde bulunan tabancayla 3 el daha ateş ederek eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden anne Gülperi Aksoy’un ise kızını kurtarmaya çalışırken kurşunların hedef olduğu belirlendi.

İyi hal indirimi yapılmadı

3 kişinin katili olan Erdal Yalçın’ın Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı. Sanık hakkında, 3 kişiyi kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi de yapılmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)