Denizli'de eşiyle ilişkisi olan esnafı öldürdü Merkezefendi'de evi terk eden eşinin birlikte yaşadığı kişiyi, çocuğunun gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu.

İHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle Hüdai Oral Caddesinde faaliyet gösteren bir börekçide meydana gelen olayda, araçla iş yerine gelen Halil İbrahim O. isimli şüpheli, araçtan inerek iş yerinin önünde küçük kızıyla birlikte oturmakta olan iş yeri sahibi 43 yaşındaki Doğan Göktaş’a 7 el ateş etti.

Tanınmamak için başına şapka takan saldırgan, daha sonra geldiği araçla olay yerinden kaçtı.

Başına 1 ve göğsüne ise 3 adet kurşun isabet eden Doğan Göktaş, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hastanede öldü

Ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Doğan Göktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı hayatını kaybetti.

Doğan Göktaş’ı çocuğunun gözü önünde defalarca ateş ederek öldüren saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Kısa sürede yakalandı

Aracın gidiş yönleri tespit edilen saldırgan Halil İbrahim O., Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi 2712 Sokakta aracıyla birlikte yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen saldırgan, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Halil İbrahim O., cinayeti niçin işlediği yönündeki soruları ise cevapsız bıraktı.

Eşiyle birlikte yaşıyordu

Doğan Göktaş’ı vurma ve ardından kaçış anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırganın, eşinin bir süre önce evi terk ederek saldırıda hayatını kaybeden Doğan Göktaş ilk birlikte yaşamaya başladığı, Halil İbrahim O.’nun da cinayeti bu yüzden işlediğini öğrenildi.