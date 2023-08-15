Denizli'de eşya asansöründeki koltuk elektrik tellerine takıldı
DHA

Denizli'nin ilçesinde eşya taşıma asansörü panik yarattı.

Ahmet Aydın isimli vatandaş, eşyalarını taşımak için anlaştığı nakliye şirketiyle İstanbul'dan Denizli'ye geldi.

Şirket çalışanları, Aydın'a ait eşyaları, taşıma asansörüyle 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki daireye çıkarmaya başladı.

Koltuk, elektrik tellerine düştü

Bu sırada sabitlenmeyen bir koltuk, tellerinin üzerine düşüp, takılı kaldı. Elektrik telleri kısa devre yapınca mahallede elektrikler kesildi.

İhbar üzerine adrese polis, zabıta ve Aydem Elektrik ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri, önlem almadan eşya taşıyan firmaya para cezası kesti.

2 saatlik kesinti normale döndü

Ekipler, vinçle koltuğu tellerin üzerinden kaldırdı. Yaklaşık 2 saat elektrik kesintisi yaşanan mahallede arıza giderildi.

Eşya taşıma asansöründen düşen koltuk, elektrik kesintisine neden oldu #1
Denizli'de eşya asansöründeki koltuk elektrik tellerine takıldı
Eşya taşıma asansöründen düşen koltuk, elektrik kesintisine neden oldu #2
Denizli'de eşya asansöründeki koltuk elektrik tellerine takıldı