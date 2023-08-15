Denizli'de eşya asansöründeki koltuk elektrik tellerine takıldı

DHA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eşya taşıma asansörü panik yarattı.
Ahmet Aydın isimli vatandaş, eşyalarını taşımak için anlaştığı nakliye şirketiyle İstanbul'dan Denizli'ye geldi.
Şirket çalışanları, Aydın'a ait eşyaları, taşıma asansörüyle 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki daireye çıkarmaya başladı.
Koltuk, elektrik tellerine düştü
Bu sırada sabitlenmeyen bir koltuk, elektrik tellerinin üzerine düşüp, takılı kaldı. Elektrik telleri kısa devre yapınca mahallede elektrikler kesildi.
İhbar üzerine adrese polis, zabıta ve Aydem Elektrik ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri, önlem almadan eşya taşıyan firmaya para cezası kesti.
2 saatlik kesinti normale döndü
Ekipler, vinçle koltuğu tellerin üzerinden kaldırdı. Yaklaşık 2 saat elektrik kesintisi yaşanan mahallede arıza giderildi.