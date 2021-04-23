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    Denizli’de evin kapısını çalan hırsız ve ortağı tutuklandı

    Sahipleri içerideyken girdikleri evin bahçesinden motosiklet ve minibüsün koltuklarıyla birlikte bahçe kapısını söküp götüren hırsız ve ortağı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 23.04.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 10:12
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    Denizli’de evin kapısını çalan hırsız ve ortağı tutuklandı

    Denizli’nin Honaz ilçesinde bağlı Kaklık Mahallesi'nde geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen olayda, bir evde içerisinde yıkanan elbiselerle birlikte çalınan çamaşır makinesinin peşine düşen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayını Yaşar A’nın (39) gerçekleştirdiğini tespit etti.

    Yapılan operasyonla yakalanan Yaşar A. ve 57 suç kaydı olan ortağı Önder Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    CEZAEVİNDEN ÇIKAR ÇIKMAZ HIRSIZLIK

    Çok sayıda suç kaydı bulunan Yaşar A., birkaç ay önce cezaevinden çıktıktan sonra da Pamukkale ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştı.

    JASAT ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 aylık takip sonucu 35 adet suç kaydı bulunan Yaşar A., 4 adet suç kaydı bulunan Alaattin B. (42), Mustafa G. (56) ve Ecevit Y’yi (44) düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

    Denizli’de evin kapısını çalan hırsız ve ortağı tutuklandı VİDEO

    BAHÇE KAPISINI SÖKÜP, GÖTÜRDÜLER

    JASAT ekiplerinin bölgede yaptığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettiği şüphelilerin, ev sahiplerinin içeride bulundukları sırada girdikleri avludan 1 adet motosiklet ve kapısını zorlayarak açtıkları minibüsün koltuklarını çaldıkları tespit edildi.

    Hırsızların evden ayrılırken son olarak bahçe kapısını sökerek alıp gitmeleri, ‘bu kadarı da olmaz’ dedirtti.

    Denizli’de evin kapısını çalan hırsız ve ortağı tutuklandı #1

    İKİ AZILI HIRSIZ YENİDEN TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerden Yaşar A. ve Alaattin B. tutuklanarak cezaevinin yolunu tutarken; Mustafa G. ve Ecevit Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Denizli’de evin kapısını çalan hırsız ve ortağı tutuklandı #2

    Denizli’de evin kapısını çalan hırsız ve ortağı tutuklandı #3

    Denizli’de evin kapısını çalan hırsız ve ortağı tutuklandı #4

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