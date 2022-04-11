Denizli'de fabrika ortağı ve iplikçi kavgası: Yüzünü asitle yaktı

Merkezefendi ilçesindeki fabrika ortağı ile borç nedeniyle kavga eden iplik tedarikçisi, asitli saldırı düzenledi. Yüzü yanan fabrikatör hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Denizli'de bulunan tekstil fabrikası ortaklarından Muzaffer Kaydı ile iplik tedariği yaptığı öğrenilen Halil P. arasında tartışma yaşandı.

Borç meselesi nedeniyle çıkarak alevlenen tartışmada, Halil P. isimli şahıs, yanında getirdiği asit maddesini Muzaffer Kaydı'nın yüzüne fırlattı.

Yüzü yanan Kaydı'nın çığlıklarına koşan personelin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri geldi.

Asit yüzünü yaktı

Asit nedeniyle yüzünde ağır yanıklar oluşan Kaydı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan gözaltında

Saldırının ardından kaçan Halil P. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Halil P.'nin de eli ve yüzünde sıçrayan asit nedeniyle küçük yanıklar olduğu öğrenildi.

















