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    Denizli'de fabrikaya giren hırsızlara suçüstü

    77 suç kayıtları olan 2 şüpheli, hırsızlık için girdikleri fabrikada jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 09:16
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    Denizli'de fabrikaya giren hırsızlara suçüstü

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya, şüpheli 2 kişinin girdiği yönünde alınan ihbarı değerlendiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortaklaşa operasyon gerçekleştirdi.

    Operasyon kapsamında şüpheliler, hırsızlık için girdikleri fabrikada suçüstü yakalandı.

    FABRİKADAN ÇALDIKLARI EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

    Çevrede yapılan aramada gözaltına alınan şüpheliler İ.G. (25) ve A.B’nin (37) yanlarına alıp götürmeyi planladıkları 1 adet elektrikli bisiklet, çok sayıda elektrik malzemesi ile fanlı özelliklerdeki kablolar ele geçirildi.

    2 ŞÜPHELİNİN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Sorgulanmak üzere karakola götürülen İ.G’nin 32, A.B’nin ise benzer suçlardan 45 ayrı suç kayıtlarının daha olduğu ortaya çıktı.

    TUTUKLANDILAR

    Başka suçlardan da arandıkları belirlenen şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli de fabrikaya giren hırsızlara suçüstü #1

    Denizli de fabrikaya giren hırsızlara suçüstü #2


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