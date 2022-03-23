Denizli'de fabrikaya giren hırsızlara suçüstü

77 suç kayıtları olan 2 şüpheli, hırsızlık için girdikleri fabrikada jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya, şüpheli 2 kişinin girdiği yönünde alınan ihbarı değerlendiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortaklaşa operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında şüpheliler, hırsızlık için girdikleri fabrikada suçüstü yakalandı.

FABRİKADAN ÇALDIKLARI EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

Çevrede yapılan aramada gözaltına alınan şüpheliler İ.G. (25) ve A.B’nin (37) yanlarına alıp götürmeyi planladıkları 1 adet elektrikli bisiklet, çok sayıda elektrik malzemesi ile fanlı özelliklerdeki kablolar ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİNİN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Sorgulanmak üzere karakola götürülen İ.G’nin 32, A.B’nin ise benzer suçlardan 45 ayrı suç kayıtlarının daha olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Başka suçlardan da arandıkları belirlenen şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.