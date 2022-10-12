Denizli'de fare zehri verilerek öldürülen kadın kıskançlık kurbanı oldu

Denizli'de fare zehri verilerek öldürülen kadın kıskançlık kurbanı oldu

Pamukkale'de sevgilisi tarafından öldürülen genç kadının yapılan incelemeler sonucu fare zehri verilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Kadın cinayetine bir yenisi daha eklendi...

Kıskançlık sebebiyle başlayan tartışma kan dondurucu bir vahşetle son buldu.

Dün akşam saatlerinde Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yol kenarındaki boş arazide, battaniye içinde kadının hareketsiz yatan kadın vatandaşları harekete geçirdi.

Kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadının elleri plastik kelepçeli bulundu

Olay yerine gelen ekipler, kadının en az 4 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, elleri plastik kelepçeyle bağlı, ayakları ise koli bandıyla bantlanmış kadının cesedinin bulunduğu bölgede geniş çaplı araştırma yaptı.

İncelemesinin ardından cansız beden, kesin ölüm nedeni tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Fare zehriyle zehirlenmiş

Yapılan otopsi sonuçlarına göre, fare zehriyle zehirlendiği tespit edilen kadının, 30 yaşındaki Afganistan uyruklu Nadia Noori'ye olduğu belirlendi.

Kıskançlık sebebiyle zehirlendi

Cinayet Bürosu ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde yaşadığını belirlediği Noori'nin, evinde Afganistan uyruklu sevgilisi Sabour S. tarafından zehir verilerek öldürüldüğünü tespit etti.

Kıskançlık nedeniyle aralarında yaşanan tartışma sonrası Noori'nin, sevgilisi tarafından öldürüldüğü, cesedinin ise birkaç gün evde saklandığı ortaya çıktı.

El arabasıyla araziye atılmış

Sabour S.'nin, Noori'nin cesedini dün el arabasına koyup, 2 kilometre götürdükten sonra araziye attığı belirlendi.

Şüpheli adliyeye sevk edildi

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan cinayet şüphelisinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.