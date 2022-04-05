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- Denizli'de fırtınada kopan çatı, traktörün üstüne düştü
Denizli'de fırtınada kopan çatı, traktörün üstüne düştü
Meteoroloji uyarısıyla beklenen kuvvetli fırtına kentte etkisini artırırken rüzgara dayanamayan evin çatısı, traktörün üzerine devrildi.
- İHA
- 05.04.2022 - 18:01
- Güncelleme : 05.04.2022 - 18:05
Denizli'de sabah saatleri itibarıyla rüzgar ve fırtına etkili oldu.
Meteoroloji'nin uyarısının ardından başlayan hava muhalefeti nedeniyle saatte 40 ile 70 kilometre hız ile esen fırtınada, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.
Toz bulutunun oluştuğu birçok bölgede araç sürücüleri ilerleyemedi.
ÇATI, TRAKTÖRÜN ÜSTÜNE DÜŞTÜ
Beyağaç ilçesinde bulunan bir evin çatısı ise rüzgarın şiddetine dayanamayarak binaya çarpıp, traktörün üstüne devrildi.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Çarpmanın etkisiyle bitişikteki binanın da çatısı uçarken, büyük oranda maddi hasar meydana geldi.
KORKUNÇ OLAYDA YARALANAN OLMADI
Şans eseri kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Durum karşısında şoka uğrayan ev sakinlerini ise çevredeki komşuları sakinleştirdi.