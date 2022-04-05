Petrol
107.5
-0.03%
Euro
16.08
-0.19%
Dolar
14.72
0.31%
Altın
909.33
-0.35%
Borsa
2326
0.64%
Bitcoin
676.561
0.04%
BTXN Coin
31.67
-9.51%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Denizli'de fırtınada kopan çatı, traktörün üstüne düştü

    Meteoroloji uyarısıyla beklenen kuvvetli fırtına kentte etkisini artırırken rüzgara dayanamayan evin çatısı, traktörün üzerine devrildi.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 18:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de fırtınada kopan çatı, traktörün üstüne düştü

    Denizli'de sabah saatleri itibarıyla rüzgar ve fırtına etkili oldu.

    Meteoroloji'nin uyarısının ardından başlayan hava muhalefeti nedeniyle saatte 40 ile 70 kilometre hız ile esen fırtınada, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

    Toz bulutunun oluştuğu birçok bölgede araç sürücüleri ilerleyemedi.

    ÇATI, TRAKTÖRÜN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

    Beyağaç ilçesinde bulunan bir evin çatısı ise rüzgarın şiddetine dayanamayarak binaya çarpıp, traktörün üstüne devrildi.

    Denizli de fırtınada kopan çatı, traktörün üstüne düştü #1

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    Çarpmanın etkisiyle bitişikteki binanın da çatısı uçarken, büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

    KORKUNÇ OLAYDA YARALANAN OLMADI

    Şans eseri kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Durum karşısında şoka uğrayan ev sakinlerini ise çevredeki komşuları sakinleştirdi.

    Denizli de fırtınada kopan çatı, traktörün üstüne düştü #2

    Denizli de fırtınada kopan çatı, traktörün üstüne düştü #3


    İlginizi Çekebilir

    23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan 2022 resmi tatil mi?
    Gündem

    23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan 2022 resmi tatil mi?

    Kars’ta karların erimesiyle 3 evi su bastı
    3. Sayfa

    Kars’ta karların erimesiyle 3 evi su bastı

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 4 Nisan 2022: Bilet sorgulama...
    Yaşam

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 4 Nisan 2022: Bilet sorgulama...

    Görüş Bildir