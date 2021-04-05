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Denizli’de freni boşalan vinç, zincirleme kazaya neden oldu

Denizli’de freni boşalan vinç, zincirleme kazaya neden oldu

Yük indirmeye çalıştığı sırada freni boşalan vinç, bölünmüş yolun kaldırımına çıkarak durabildi. O esnada seyir halinde olan 3 otomobilin vince çarpması ile zincirleme kaza meydana geldi.