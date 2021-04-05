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- Denizli’de freni boşalan vinç, zincirleme kazaya neden oldu
Denizli’de freni boşalan vinç, zincirleme kazaya neden oldu
Yük indirmeye çalıştığı sırada freni boşalan vinç, bölünmüş yolun kaldırımına çıkarak durabildi. O esnada seyir halinde olan 3 otomobilin vince çarpması ile zincirleme kaza meydana geldi.
- İHA
- 05.04.2021 - 13:52
- Güncelleme : 05.04.2021 - 13:55
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, Yunus Emre Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde yükünü indirmeye çalışan bir vincin frenleri boşaldı.
Hareket etmeye başlayan vinci durdurmak mümkün olmadı.
Kontrolsüz bir şekilde bir müddet yol alan vinç, bölünmüş yolda kaldırıma çıkarak durabildi.
Yolda seyir halinde olan 3 otomobil vince çarpınca zincirleme kaza meydana geldi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Vincin ana yola çıkmadan durması ise muhtemel bir facianın olmasını engelledi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.