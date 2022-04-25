Denizli'de fuhuş operasyonu: 20 kişi yakalandı

Denizli polisinin kent genelindeki denetimleri kapsamında 20 kişiye toplam 23 bin 420 TL idari para cezası kesildi.

Denizli'de polis ekiplerince, 18-24 Nisan tarihlerinde gerçekleşen denetimlerde 415 adres kontrol edildi; 102 bin 617 kişinin GBT sorgulamaları yapıldı.

20 kişiye fuhuştan para cezası

Denetimler kapsamında fuhuş olayına karışan 20 kişiye toplam 23 bin 420 TL idari para cezası uygulandı.

Bir dernek lokalinde yapılan kontrollerde kumar oynandığı tespit edilerek 4 kişiye toplam 7 bin 276 TL idari para cezası kesildi, 1 kişiye ise 'Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Kahvehanelerde yapılan kontrolde de 4 iş yerinde 1’inin ruhsatsız çalıştığı tespit edildi.

100 şüpheli tutuklandı

Ayrıca, il genelinde asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 100 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 45 adet fişek, 3 adet bıçak, 2 adet çalıntı motosiklet, 16 adet tuşlu cep telefonu, 1 adet çalıntı altın zincirli gerdanlık, 1 adet çalıntı pırlanta yüzük, 1 çift çalıntı altın küpe, 1 adet çalıntı saat, çeşitli miktarlarda çalıntı market malzemeleri, çalıntı kıyafet ve çalıntı hurda malzemeleri ile kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 200 TL para ele geçirildi.

Apart denetimleri temiz çıktı

İHA'nın haberine göre; geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 8 ayrı adreste bulunan toplam 80 apart dairesi kontrol edildi. Denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.