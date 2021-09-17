Denizli'de gazinoya giden şahıs hesap fazla gelince dehşet saçtı

Eğlenmek için gittiği mekanda istediği şarkı çalınmayan saldırgan, işletme sahibi ve gazinoyu kurşunladı. JASAT tarafından yakalanan adamın, 15 ayrı dosyası olduğu ortaya çıktı.

Denizli’de önceki gece, Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında tartışma çıktı.

Eğlenmek için gazinoya gelen 43 yaşındaki Nuri G., bir süre alkol aldıktan sonra sahneye gelerek müzisyenlerden istek şarkıda bulundu.

İstediği parçanın çalmaması üzerine öfkelenen şahıs, hesabın da fazla geldiğini ileri sürerek kavga çıkardı.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Görevliler tarafından zorla dışarıya çıkarılan saldırgan, önce işletmeye daha sonra işletme sahibinin de içinde bulduğu araca 6 el tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. İşletme sahibi, silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.





GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

JASAT’ın sıkı takibi sonucu 24 saat geçmeden saklandığı apartta yakalanan Nuri G., 1 adet tabanca ve 99 adet tabanca mermisi ile birlikte gözaltına alındı.





15 DOSYASI OLAN SALDIRGAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Dolandırıcılık, yaralama ve sahtecilik gibi suçlardan 15 dosyası bulunduğu ortaya çıkan Nuri G., ifadesinde istediği şarkı çalınmayınca öfkeye kapılarak suçu işlediğini kabul etti. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, “Kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.





TEPKİ GÖSTERDİ

Adliye çıkışında basın mensuplarının ‘Neden ateş ettiniz” sorusuna çıkan Nuri G., “Ya gidin arkadaş, çekecek bir şey mi bulamadınız” diyerek tepki gösterdi.



