Denizli’de gelin arabası dahil 8 araç birbirine girdi Gelin alma sonrası şehir turuna çıkan düğün konvoyundaki araçlar, zincirleme kazaya karıştı. 5 kişinin hafif yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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İHA

Denizlili bir çift, en mutlu günlerinde hayatının şokunu yaşadı…

Her şey gelin almaya giden konvoyun dönüş yolunda yaşandı.

Düğün konvoyu, eğlencenin yapılacağı salona geçmeden önce şehir turu atmak istedi.

Düğün günü bir anda zehir oldu

En önde kameramanın bulunduğu hafif ticari aracı takip eden konvoy, kırmızı ışığa geldiğinde genç çiftin düğün günü bir anda zehir oldu.

Kameramanın bulunduğu hafif ticari araç, kırmızı ışıktan son anda geçmeyi başarırken, hemen arkasından gelen otomobil ani fren yaptı.

8 araç, birbirine girdi

Konvoydaki 8 araç, birbirine girdi.

Bu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazaya karışan araçlardakiler büyük bir panikle kendilerini dışarıya atarken, kaza 112’ye bildirildi.

5 kişi hafif yaralandı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zincirleme kazada hafif yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

"Para almak için muhtemelen bir anda önüne kırdı"

Kazaya gelin arabasının önüne geçen aracın neden olduğunu iddia eden görgü tanığı Fatma Arman, şunları söyledi:

Düğün konvoyu geçiyordu. Yandaki araç bir anda öne geçti ve diğer araçlar arka arkaya çarpıştı. 8 araç vardı, şükür birisine bir şey olmadı. Bu durumdan ne anlamamız gerekiyor, konvoy halindeyken araçların arasında mesafe olması gerektiği ve başka aracın da para almak için araç önüne geçmemesi gerektiğini anlıyoruz. Araçlar gidiyordu, diğer araç bir anda para almak için muhtemelen bir anda önüne kırdı. Şimdi 8 aracın kaza yapmasına sebep oldu.

'Gelin arabasının önünü kesmeye yeltendi'

Kaza anında yaya olarak bölgeden geçmekte olan Mesut Solak ise konvoydaki bir aracın gelin arabasının önünü kesmeye yeltendiğini, sonrasında ise konvoyun birbirine girdiğini öne sürdü.