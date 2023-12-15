Denizli'de göçük altında kalan işçi toprağa verildi: 4 yaşındaki oğlu tabutun başından ayrılmadı Dün gece saatlerinde krom madeninde yaşanan göçükte hayatını kaybeden işçi Mustafa Karahan'ın cenazesinde, oğlunun, babasının cenazesinin bulunduğu tabutu açıp, görmek istemesi herkesi duygulandırdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Denizli'deki madende göçük faciası yaşandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında bölgede faaliyet gösteren bir krom madeninde meydana geldi.

Maden Mühendisi Kadir Özer (28) ile işçilerden Rıfat Salman (35) ve Mustafa Karahan, 4 metrelik göçükte toprak ve moloz yığınları altında kaldı.

2 madencinin cansız bedenine ulaşıldı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sürdürdüğü arama-kurtarma çalışması sırasında ilk olarak mühendis Özer ile işçilerden Karahan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Göçük altındaki Salman için ekipler çalışmalarına devam etti.

İşçi 4 saatin sonunda kurtuldu

Bu sırada göçük altında mahsur kalan Salman, ekiplerin yoğun çalışması ile 4 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Salman, önce Acıpayam Devlet Hastanesi'ne, ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Salman'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

4 yaşındaki oğlunun zor vedası

Mustafa Karahan için bugün öğle vakti Acıpayam Hisar Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Cenazede Karahan'ın 4 yaşındaki oğlu Nebi Karahan, babasının tabutu bırakmak istemedi. Tabutu açıp, babasını görmek isteyen küçük Nebi'yi psikososyal destek uzmanı ikna etmeye çalıştı.

Bu sırada duygu dolu anlar yaşandı. Gözyaşlarını tutamayan Karahan'ın eşi Halime Karahan'a uzmanlar destek verdi. Karahan'ın cenazesi, kılınan namazı sonrası toprağa verildi.

Vardiya sonrası kaza yaşandı

Göçükle ilgili Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. İlk yapılan incelemede; göçüğün 1,5 kilometre ileride, vardiya değişimi sonrası yaşandığı belirlendi. Madende başsavcılıkça görevlendirilen bilirkişi ve uzmanlar detaylı inceleme yapıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)