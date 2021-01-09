5 kişinin bulunduğu otomobil, Alaattin Göleti'ne düştü. Kaza sonra 2 kişinin kaybolduğu bilgisi üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi'ndeki Alaattin Göleti'ne bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye gelen dalgıç ekiplerinin gölet ve çevresinde yaptığı arama çalışması sonucunda gölette bir otomobil bulundu.

3 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan ve yüzerek göletten çıkan 3 kişi, sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilden çıkan kişilerin, beraberlerinde 2 kişinin daha olduğunu söylemeleri üzerine jandarma ve itfaiye ekiplerince 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

Denizli'de gölete düşen otomobildeki 2 kişi aranıyor İZLE