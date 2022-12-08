Denizli'de gözü dönen eş, karısını döverek bayılttı

Merkezefendi ilçesinde eşi C.B. ile tartışma yaşayan Ö.B. isimli kadın, babaevine gitti. Öfkeli koca, bıçakla tehdit ettiği karısını döverek bayılttı. Ekipler alarma geçti.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde korkunç bir olay yaşandı.

Ö.B. isimli kadın, eşi C.B. ile aralarında yaşanan tartışma sonrası baba ocağına sığındı.

Bıçakla tehdit savurdu

Elindeki bıçakla kayınpederinin evine gelen C.B., tehditler savurarak eşini zorla araca bindirdi.

Döverek bayılttı

Otomobilde eşini darbederek bayıltan koca C.B., bölgeden uzaklaştı. Bağrış seslerini duyup sokağa inen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, aileden aldığı bilgiler doğrultusunda kocanın gidebileceği yerleri araştırmaya aldı.

Ekipler, kocanın Dokuzkavaklar Mahallesi’ndeki evinde hiçbir ize rastlayamadı. Yaşanabilecek bir kadın cinayetinin önlenmesi üzerine tüm kolluk kuvvetlerine bilgi verildi.

Boş arazide tartışırken bulundular

Her yeri arayan ekipler, aileden aldığı bilgi doğrultusunda Eskihisar Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide çifti tartışırken buldu. Şüphelinin elinden bıçağı alan jandarma ekipleri, çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Kızlarının bulunduğunu duyan aile ise derin bir nefes aldı.





