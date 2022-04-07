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    Denizli'de haber alınamayan bekçi evinde ölü bulundu

    Sabah nöbetine gitmeyen bekçi, arkadaşları tarafından evinde kanlar içerisinde bulundu. Bekçinin, silahını temizlerken göğüsünde isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği düşünülüyor.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 15:05
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    Denizli'de haber alınamayan bekçi evinde ölü bulundu

    Denizli'nin Baklan ilçesindeki mahalle bekçis Ercan Akbaş, sabah başlayan nöbetine gitmedi.

    Akbaş'ın yokluğundan şüphelenen mesai arkadaşları, defalarca telefon ile ulaşmaya çalıştı. Aramalar sonuç almayınca arkadaşları, Akbaş'ın evinin yolunu tuttu.

    Kapının açılmaması ve içeriden telefon sesi gelmesi üzerine Akbaş'ın hayatından endişe eden meslektaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

    Evinde kanlar içerisinde bulundu

    Acil sağlık ekipleriyle beraber içeri giren mahalle ve çarşı bekçileri, mesai arkadaşlarının yerde kanlar içinde yatan cansız bedeniyle karşılaştı.

    Denizli de haber alınamayan bekçi evinde ölü bulundu #1

    Silahını temizlerken öldüğü düşünülüyor

    Göğsünden aldığı yara sonucu öldüğü tespit edilen Ercan Akbaş'ın gece saatlerinde silahını temizlerken silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu ölmüş olabileceği iddia edildi.

    Cenaze Reşadiye'de defnedilecek

    Ercan Akbaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı. Cenazenin otopsinin ardından Çivril ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.


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