Denizli’de hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen adama çarptı

Hafif ticari araç, park edildikten kısa bir süre hareket etti. Durdurulamayan araç, kaldırımda yürüyen 63 yaşındaki adama çarptı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Y.A. isimli bir şahıs, özel bir hastaneye ait hafif ticari aracı Değirmenönü Mahallesi’nde park ederek aracın yanından ayrıldı.

Park edilen araç bir süre sonra hareket ederek kaldırımı aştı.

Aracın hareket ettiğini gören sürücü Y.A., engel olmak isterken yere düşerek yaralandı.

Araç, o sırada evine gitmekte olan 63 yaşındaki Abdurrahman Altıntaş’a çarptı.

AĞAÇ İLE ARAÇ ARASINDA SIKIŞTI

Altaş, Kaldırımda bulunan ağaç ile araç arasında kaldı.

Kanlar içinde yere yığılan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Altıntaş, sağlık ekipleri tarafında Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Altıntaş’ın durumu ciddiyetini korurken, Y.A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.