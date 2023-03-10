Denizli'de hafif ticari araçla motosiklet çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Çameli ilçesinde ilerleyen hafif ticari araç, motosiklete arkadan çarptı. Çarpışma sonucu motosiklet aracın altına girerken, 3 kişi yaralandı. Kazanın motosikletlinin hatalı manevrası sonucunda yaşandığı konuşuluyor.

Denizli'nin Çameli ilçesinde panik anları yaşandı.

Akşam saatlerinde ilçeden Muğla istikametine seyir halinde olan Ü.K. (67) idaresindeki 09 AK 639 plakalı hafif ticari araç, aynı şeritte ilerleyen S.C.D. (19) kontörlündeki 20 AHL 788 plakalı motosiklete arkadan çaptı.

Motosiklet, aracın altına girdi

Çarpmanın etkisiyle motosiklet aracın altına girerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, motosikletten fırlayan sürücü S.C.D. ve yolcu konumunda bulunan A.Ü. (16) ile araç sürücüsünü yaralı olarak Çameli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma ekipleri ardından araçları otoparka çektirdi.

"Motosikletlinin hatalı şerit değiştirmesi"

Motosikletten bulunan gençler sonrasında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, araç sürücüsü ise taburcu olduktan sonra karakola götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildiği kazanın, motosiklet sürücüsünün hatalı şerit değiştirme sonucu olduğu iddia edildi.