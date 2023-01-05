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    Denizli'de hamile eşini boğan caniye ağırlaştırılmış müebbet talebi

    Buldan ilçesinde 2 çocuk annesi ve ikiz bebeklere de 5 aylık hamile olan kadın, eşi tarafından boğuldu. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, cani koca için istenen ceza belli oldu.
    • 05.01.2023 - 11:05
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    Denizli'de hamile eşini boğan caniye ağırlaştırılmış müebbet talebi

    Denizli'de bir kadın daha cinayete kurban gitti.

    Buldan ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan, 2 çocuk annesi ve ikiz bebeklerine 5 aylık hamile olan Hatice Çaltı'dan haber alamayan yakınları, 11 Mayıs günü erken doğum yapabileceğini düşünerek durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Sağlık görevlileriyle eve gelip, odaları kontrol eden polis, Çaltı'yı banyonun küvetinde çıplak ve hareketsiz buldu.

    Olay yerinde can verdi

    Başından yaralı Çaltı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda kesici ve delici alet yarası bulunmayan Çaltı'nın, ilk belirlemelere göre, kalp krizinden ölmüş olabileceği değerlendirildi.

    Savcının incelemesinin ardından Çaltı'nın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Denizli de hamile eşini boğan caniye ağırlaştırılmış müebbet talebi #1

    Boğularak katledildiği ortaya çıktı

    Otopside Çaltı'nın boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında boğuşmadan kaynaklanan çizikler tespit edilince boğazı sıkılarak öldürüldüğü belirlendi.

    Cani eşi cezaevine gönderildi

    Polis gözaltına aldığında çelişkili ifadeler veren ve kollarında tırnak izleri saptanan eşi Ramazan Çaltı, önce nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ardından savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alınıp tutuklandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmasını tamamladı.

    Ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

    Cezaevinde tutuklu bulunan Ramazan Çaltı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

    İddianamede Çaltı'nın, hamile eşini banyoda elleriyle boğarak öldürdüğü delillerle ortaya konuldu.

    Suçunu yalanladı

    İddianamede Çaltı'nın, polisteki ifadesine yer verilirken, cinayet suçunu kabul etmediği, eşiyle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrıldığını, karısının öldüğünü çalışmak için gittiği tarlada öğle saatlerinde kendisini arayan kişiden öğrendiğini ileri sürdüğü kaydedildi.

    Üzerindeki ıslaklık ele verdi

    Ancak soruşturma kapsamında, Çaltı'nın eşini öldürdüğü, iş yerleri ile çevreden alınan güvenlik kamera kayıtları ve çelişkili ifadeleriyle belirlendi. Ramazan Çaltı'nın evden ayrıldığı sırada ve gittiği iş yerindeki kamera kayıtlarında üzerinin ıslak olduğu görüldü.

    Çaltı'nın ıslak halde eve birkaç kez girip çıktığı, kolunda bulunan kızarıklığın da eşini öldürdüğü sırada meydana geldiğinin belirlediği iddianamede yer aldı. Olay günü eve başka birinin girip çıkmadığının da kamera görüntüleriyle tespit edildiği vurgulandı. Ramazan Çaltı'nın yargılanmasına, ilerleyen günlerde Denizli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

    Denizli de hamile eşini boğan caniye ağırlaştırılmış müebbet talebi #2

    Denizli de hamile eşini boğan caniye ağırlaştırılmış müebbet talebi #3


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