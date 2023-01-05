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Denizli'de hamile eşini boğan caniye ağırlaştırılmış müebbet talebi

Denizli'de hamile eşini boğan caniye ağırlaştırılmış müebbet talebi

Buldan ilçesinde 2 çocuk annesi ve ikiz bebeklere de 5 aylık hamile olan kadın, eşi tarafından boğuldu. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, cani koca için istenen ceza belli oldu.