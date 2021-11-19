Denizli'de haşhaş hırsızı kamerada

Besihanede bulunan haşhaşları çuvallar ile çalan şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarmanın takibi sonucu yakalanan hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli’nin Çivril ilçesi Balçıkhisar Mahallesinde, bir besihanede çuvalları ile haşhaş çalındığına dair Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bilgi alarak harekete geçti.

İşletmenin güvenlik kameralarını didik didik inceleyen ekipler, şüphelinin 50 kilogram ağırlığındaki 2 çuvalı çaldığını ve 3. çuvalı çalarken yırtıldığı için bırakıp kaçtığını gördü.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Jandarma ekiplerinin titiz bir çalışma sonucu bulduğu hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin çuvalı kucaklayarak götürdüğü anlar yer aldı.

TUTUKLANDI

Yapılan detaylı inceleme sonucu şüphelinin 37 yaşında ve hakkında 10 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Altan K.’nin olduğu tespit etti.

Harekete geçen ekipler şüphelinin yerini tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu şüpheli yakayı ele verdi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sev edilen şüpheli tutuklandı.























