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    Denizli'de hasta muayene fişinden yola çıkan JASAT, hırsızlığı çözdü

    Tavas ve Ulubey'de, sulama kanalından malzeme çalan Ferhat A. yakalandı. Malzemeler arasındaki elektrik panosunda bulunan hasta muayene fişinden yola çıkan JASAT ekipleri, gerçeği ortaya çıkardı.
    • 24.12.2022 - 15:09
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    Denizli'de hasta muayene fişinden yola çıkan JASAT, hırsızlığı çözdü

    Denizli'nin Tavas ilçesinde, 3 Aralık'ta sulama kanalından; jeneratör, su pompası ve elektrik panoları çalındı.

    Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Ferhat A. (32), JASAT ekipleri tarafından takibe alındı.

    Dün, JASAT ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ferhat A.'nın kullandığı kamyoneti durdurup arama yaptı.

    Hırsız, suçu inkar etti

    Jandarma karakoluna çekilen kamyonette çalıntı olduğu değerlendirilen; jeneratör, su pompası ve elektrik panosu gibi malzemeler bulundu. Ferhat A., ifadesinde malzemelerin kendisine ait olduğunu öne sürdü.

    JASAT ekibi, elektrik panosu içinde yaptığı aramada, çamura bulaşmış şekilde Uşak Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi'nden alınmış muayene fişi buldu.

    Denizli de hasta muayene fişinden yola çıkan JASAT, hırsızlığı çözdü #1

    Muayene fişi, olayın çözülmesine yardımcı oldu

    Hastaneyi arayıp, muayene fişi sahibinin Uşak'a bağlı Ulubey Belediyesi'nde memur olduğunu tespit eden JASAT ekibi, fiş sahibi memurla yaptığı görüşmede malzemelerin belediyeye ait olduğunu ve çalındığını öğrendi.

    Malzemelerin kendisine ait olduğunu söyleyen Ferhat A.'nın yalanı, ortaya çıkan muayene fişiyle bozuldu.

    DHA'nın haberine göre; Tavas'tan çalınan malzemeler de araçta bulundu.

    Gözaltına alınan Ferhat A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Denizli de hasta muayene fişinden yola çıkan JASAT, hırsızlığı çözdü #2

    Denizli de hasta muayene fişinden yola çıkan JASAT, hırsızlığı çözdü #3


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