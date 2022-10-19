Denizli'de hasta taşıyan ambulans ile araç çarpıştı

Denizli'de hasta taşıyan ambulans ile araç çarpıştı

Hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3'ü sağlık personeli, 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Caddesi'nde, saat 16.00 sıralarında bir trafik kazası yaşandı.

Emre Değirmenci (27) yönetimindeki 20 AJH 10 plakalı hafif ticari araç, mide rahatsızlığı bulunan hasta Ayhan Uysal'ı Servergazi Devlet Hastanesi'ne götüren İsmail Işık yönetimindeki 20 GH 186 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazanın etkisiyle ticari araç ve ambulans savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 kişi yaralandı

Kazada yaralanan ticari araç sürücüsü Değirmenci, ambulans sürücüsü Işık, acil tıp teknisyenleri Aynur Budak ile Şebnem Gök ve ambulansta taşınan hasta Uysal, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.













