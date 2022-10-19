Petrol
90.55
0.58%
Euro
18.2181
-0.60%
Dolar
18.5905
0.03%
Altın
978.07
-0.95%
Borsa
3879
0.97%
Bitcoin
362.541
-1.75%
BTXN Coin
9.27
-1.69%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Denizli'de hasta taşıyan ambulans ile araç çarpıştı

    Hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3'ü sağlık personeli, 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
    • 19.10.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 16:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de hasta taşıyan ambulans ile araç çarpıştı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Caddesi'nde, saat 16.00 sıralarında bir trafik kazası yaşandı.

    Emre Değirmenci (27) yönetimindeki 20 AJH 10 plakalı hafif ticari araç, mide rahatsızlığı bulunan hasta Ayhan Uysal'ı Servergazi Devlet Hastanesi'ne götüren İsmail Işık yönetimindeki 20 GH 186 plakalı ambulansla çarpıştı.

    Kazanın etkisiyle ticari araç ve ambulans savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    5 kişi yaralandı

    Kazada yaralanan ticari araç sürücüsü Değirmenci, ambulans sürücüsü Işık, acil tıp teknisyenleri Aynur Budak ile Şebnem Gök ve ambulansta taşınan hasta Uysal, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre; yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Denizli de hasta taşıyan ambulans ile araç çarpıştı #1

    Denizli de hasta taşıyan ambulans ile araç çarpıştı #2

    Denizli de hasta taşıyan ambulans ile araç çarpıştı #3

    Denizli de hasta taşıyan ambulans ile araç çarpıştı #4


    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!
    Advertorial

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!

    Yazar Gürsel Korat'ın Kristal Bahçe romanı
    Kitap

    Yazar Gürsel Korat'ın Kristal Bahçe romanı

    Netflix şifre paylaşımını ne zaman kaldıracak? İşte şifre paylaşımının kaldırılacağı tarih..
    Medya

    Netflix şifre paylaşımını ne zaman kaldıracak? İşte şifre paylaşımının kaldırılacağı tarih..

    Görüş Bildir