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    Denizli’de havaya 4 el ateş etti, kaza yaparak durdu

    Otomobil ile seyir halinde olan alkollü Şevket Ş. İle oğlu Selim Ş., havaya 4 el ateş etti. Kurşunlardan biri dükkana diğeri ise eve isabet ederken, otomobil bir dükkana çarparak durdu.
    • DHA
    • 28.11.2021 - 09:20
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    Denizli’de havaya 4 el ateş etti, kaza yaparak durdu

    Denizli’nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi İstiklal Caddesinde alkollü sürücü Şevket Ş. ve yolcu konumunda bulunan oğlu Selim Ş. ile otomobille seyir halindeyken silahla havaya ateş açtı.

    Polis ekipleri silah sesini duyması üzerine sürücünün peşine takıldı.

    Polislerden kaçmaya devam eden sürücü yaklaşık 4 kilometre kovalamaca sonucunda Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bir dükkâna çarparak durabildi.

    ARAÇTAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDILAR

    Araçtan güçlükle indirilen sürücü ve yanında bulunan oğlu Selim Ş., polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

    Hafif yaralanan Selim Ş. ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken, sürücü Şevket Ş. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Baba ve oğlu araçla polisten kaçtığı sırada Atatürk Caddesi üzerinde silahla havaya 4 el ateş açtı.

    Denizli’de havaya 4 el ateş etti, kaza yaparak durdu #1

    DÜKKANA VE EVİN TAVANINA İSABET ETTİ

    Kurşunlardan biri dükkana isabet etti. Diğer kurşunun ise bir evin penceresinden içeriye girerek tavana isabet ettiği tespit edildi.

    Denizli’de havaya 4 el ateş etti, kaza yaparak durdu VİDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kurşunun isabet ettiği evde bulunan aile korku dolu anlar yaşarken olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını gerçekleştirdi.

    Diğer yorgun kurşunlar polis ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı.

    Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli’de havaya 4 el ateş etti, kaza yaparak durdu #2

    Denizli’de havaya 4 el ateş etti, kaza yaparak durdu #3

    Denizli’de havaya 4 el ateş etti, kaza yaparak durdu #4

    Denizli’de havaya 4 el ateş etti, kaza yaparak durdu #5

    Denizli’de havaya 4 el ateş etti, kaza yaparak durdu #6

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