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Denizli’de havaya 4 el ateş etti, kaza yaparak durdu

Denizli’de havaya 4 el ateş etti, kaza yaparak durdu

Otomobil ile seyir halinde olan alkollü Şevket Ş. İle oğlu Selim Ş., havaya 4 el ateş etti. Kurşunlardan biri dükkana diğeri ise eve isabet ederken, otomobil bir dükkana çarparak durdu.