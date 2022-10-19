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    Denizli'de hemşire, kaza yapan turist çiftin köpeğinin bakımını üstlendi

    Türkiye'ye tatile gelen Çekyalı çiftinin içinde bulunduğu karavan, kazaya karıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olaya müdahale eden hemşire Emine Kaplan, Ringo isimli köpeğe sahip çıktı.
    • 19.10.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 16:37
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    Denizli'de hemşire, kaza yapan turist çiftin köpeğinin bakımını üstlendi

    Çekya vatandaşı olan Olga Selbıcka (73) ve Milan Selbicky (74) çifti, karavanlarıyla Türkiye tatiline çıktı.

    Denizli'de Pamukkale'yi ziyaret eden çift, daha sonra Efes'e gitmek için yola koyuldu.

    Milan Selbıkcy yönetimindeki karavan, geçen 29 Eylül'de, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı.

    Hemşire, köpeği veterinere teslim etti

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karavanın içinde sıkışan çift, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bu sırada, olay yerine sevk edilen acil sağlık ekibinden ambulans hemşiresi Emine Kaplan'ın (45) kucağına, karavanın kırılan ön camından terrier cinsi köpek atladı.

    Köpeği kucaklayan Kaplan, bir süre ilgilendikten sonra veterinere teslim etti.

    Denizli de hemşire, kaza yapan turist çiftin köpeğinin bakımını üstlendi #1

    Köpeğin bakımını üstlendi

    Sağlık kontrolünden geçirilen Çekyalı turist çiftin köpeği, hayvan barınağına götürüldü. Hastanede yoğun bakım tedavisi süren çifti ziyaret eden Kaplan, köpeğin bakımını üstlenmek için çiftten izin aldı.

    'Ringo' isimli köpeği barınaktan alan Kaplan, köpeğin tüm ihtiyaçlarını giderip, talimat verebilmek için Çekçe 'otur', 'kalk', 'gel', 'mama' ve 'su' gibi kelimeleri öğrendi.

    Denizli de hemşire, kaza yapan turist çiftin köpeğinin bakımını üstlendi #2

    "Ringo'yla çok iyi anlaşıyoruz, onun için Çekçe kelimeler bile öğrendim"

    DHA'nın haberine göre; köpeği karavan içinde gördüğünde gözlerindeki yaşadığı korkuyu fark ettiğini belirten Emine Kaplan, "Kaza ihbarı üzerine benim de içinde bulunduğum acil sağlık ekibi olay yerine gittik. Karavanın ön kısmı nerdeyse yoktu. İtfaiye ekipleri karavanda sıkışan yaralı çifti çıkardı. Bu sırada karavanda bir köpek parçalanan camdan çıkıp, kucağıma atladı. Köpek yaşadığı korkudan dolayı titriyordu.

    Yaralılara müdahale ettikten sonra köpeğin bakımını üstlendim. Çiftin de izin vermesiyle Ringo'yu alıp, evime getirdim. Çok iyi anlaşıyoruz. Hatta onun için Çekçe kelimeler bile öğrendim. Çiftin hastanede tedavisi sürüyor, şu anda yoğun bakımda. Ameliyat olacaklar, sanırım tedavileri iki ay kadar sürecek. Bu süre içinde Ringo'ya ben bakacağım. Çiftin Çekya'da yaşayan kızları gelecek. Eğer götürmek istemez ise ben bakacağım." dedi.

    Denizli de hemşire, kaza yapan turist çiftin köpeğinin bakımını üstlendi #3

    Denizli de hemşire, kaza yapan turist çiftin köpeğinin bakımını üstlendi #4

    Denizli de hemşire, kaza yapan turist çiftin köpeğinin bakımını üstlendi #5

    Denizli de hemşire, kaza yapan turist çiftin köpeğinin bakımını üstlendi #6

    Denizli de hemşire, kaza yapan turist çiftin köpeğinin bakımını üstlendi #7

    Denizli de hemşire, kaza yapan turist çiftin köpeğinin bakımını üstlendi #8

    Denizli de hemşire, kaza yapan turist çiftin köpeğinin bakımını üstlendi #9

    Denizli de hemşire, kaza yapan turist çiftin köpeğinin bakımını üstlendi #10


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