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    Denizli’de hemzemin geçitte kaza: Tren traktöre çarptı

    Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitte yolcu treni, traktöre çarptı. Traktör sürücüsü Vedat Baydil, kazayı yaralı olarak atlattı.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.11.2021 - 12:06
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 14:34
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    Denizli’de hemzemin geçitte kaza: Tren traktöre çarptı

    Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, Vedat Baydil'in kullandığı 06 PKZ 18 plakalı pamuk yüklü traktöre, Kumkısık Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitten geçtiği sırada Sarayköy istikametinden gelen yolcu treni çarptı.

    İhbar üzerinde bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    TRAKTÖR HURDAYA DÖNDÜ

    Kazada yaralanan sürücü Baydil, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansa alınarak 112 Acil Servis ekibince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazanın ardından traktör, kullanılamaz hale geldi.

    TRAFİK 1 SAAT AKSADI

    Demir yolu, yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalmasının ardından ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

    Denizli’de hemzemin geçitte kaza: Tren traktöre çarptı ViDEO

    Denizli’de hemzemin geçitte kaza: Tren traktöre çarptı #1

    Denizli’de hemzemin geçitte kaza: Tren traktöre çarptı #2

    Denizli’de hemzemin geçitte kaza: Tren traktöre çarptı #3

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