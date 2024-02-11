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Denizli'de hırsızlık yapan kaçak göçmen, götürüldüğü hastanede doğum yaptı

Denizli'de hırsızlık yapan kaçak göçmen, götürüldüğü hastanede doğum yaptı Denizli ve Muğla’da kaçak göçmen operasyonu yapan JASAT timlerince, organizatör olan ve hırsızlıktan yakalanan yabancı uyruklu kadınlardan biri sağlık kontrolüne götürüldüğünde hastanede doğum yaptı.