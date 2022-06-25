Denizli'de hırsızlık yapan şahıs Konya'da yakayı ele verdi

M.A., içinde 120 bin lira bulunan çantasını hırsıza kaptırdı. Denizli'den kaçmak için otobüse binen şahıs, Konya'da yakalandı.

Denzili'deki yaşanan hırsızlık olayında şüpheli şahıs başka bir şehirde yakalandı.

Banka çıkşında bekleyen M.A., içinde 120 bin lira para bulunan çantasını hırsıza kaptırdı.

Kapkaç yapan şahıs, hızla olay yerinden uzaklaşırken durum polis ekiplerine bildirildi.

Şahsın otobüse bindiği tespit edildi

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, yapılan incelemerde kapkaççının Denizli'den Adana'ya gitmek üzere otobüse bindiği tespit etti.

Bu bilgi doğrultusunda Konya polisine haber verilmesi üzerine ekipler Akyokuş mevkisinde uygulama noktası oluşturdu.

Hırsız otobüsle kaçarken yakalandı

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince Denizli'den Adana istikametine giden otobüs durduruldu.

Kapkaç olayını gerçekleştiren şahıs, kaçtığı otobüste bir miktar para ile yakalandı.

Şahıs gözaltınalınarak Denizli’ye gönderildi.

Kapkaçtan elde ettiği paranın bir miktarını da bankaya yatırdığı tespit edilen E.Ç., gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre; şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Denizli’ye gönderildi.