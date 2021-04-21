Euro
9.8501
0.83%
Dolar
8.191
1.03%
Altın
467.82
0.86%
Borsa
1.347
-1.34%
Bitcoin
454.656
1.12%
EXEN Coin
25.90
-2.85%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Denizli’de horoz dövüştürenler yakalandı

    Bağ evinde horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan baskında yakalanan şahıslara para cezası verildi.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 12:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli’de horoz dövüştürenler yakalandı

    Denizli’nin Pamukkale ilçesi, Akköy Mahallesi’nde bağ evinde horoz dövüştürüldüğü bilgisi alan jandarma ekipleri harekete geçti.

    Belirlenen adrese baskın yapan ekipleri gören şahıslar, olay yerinden kaçmaya yeltendi.

    Ekiplerden kaçamayan A.K. ve S.Ç. kıskıvrak yakalandı.

    YARALI HAYVAN KORUMAYA ALINDI

    Horozlardan birinin dövüş sırasında yaralandığı tespit edildi.

    Yaralı hayvan, Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Yakalanan şahıslara, Hayvanları Koruma Kanunu’na Muhalefet suçundan işlem yapılarak 9 bin 552 lira idari para cezası verildi.

    Denizli’de horoz dövüştürenler yakalandı #1

    Denizli’de horoz dövüştürenler yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir