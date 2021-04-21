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- Denizli’de horoz dövüştürenler yakalandı
Denizli’de horoz dövüştürenler yakalandı
Bağ evinde horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan baskında yakalanan şahıslara para cezası verildi.
- İHA
- 21.04.2021 - 12:47
- Güncelleme : 21.04.2021 - 12:51
Denizli’nin Pamukkale ilçesi, Akköy Mahallesi’nde bağ evinde horoz dövüştürüldüğü bilgisi alan jandarma ekipleri harekete geçti.
Belirlenen adrese baskın yapan ekipleri gören şahıslar, olay yerinden kaçmaya yeltendi.
Ekiplerden kaçamayan A.K. ve S.Ç. kıskıvrak yakalandı.
YARALI HAYVAN KORUMAYA ALINDI
Horozlardan birinin dövüş sırasında yaralandığı tespit edildi.
Yaralı hayvan, Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Yakalanan şahıslara, Hayvanları Koruma Kanunu’na Muhalefet suçundan işlem yapılarak 9 bin 552 lira idari para cezası verildi.