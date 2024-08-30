Denizli'de husumetli kavgasında kan aktı: 1 ölü

Denizli'nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde, Mustafa Koç (17) ile aralarında küçük yaşta kardeşini dövmesi nedeniyle husumet bulunan Burak F. (24) yolda karşılaştı.
Mustafa Koç’un evinin önünde karşılaşan ikili ve arkadaşları arasında başlayan tartışma, sonra kavgaya dönüştü.
PEŞ PEŞE BIÇAK DARBESİ VURDU
7 kişi birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. Bu esnada Burak F., yanında bulunan bıçakla Mustafa Koç’u karın bölgesinde 4 kez bıçakladı.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle grup dağıtılırken, aldığı bıçak darbeleri sonucu Mustafa Koç kanlar içerisinde yere yığıldı.
GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri 17 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise olaya karışan cinayet zanlısı Burak F.’yi gözaltına aldı.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Koç’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
6 KİŞİ GÖZALTINDA
Jandarmada gözaltında bulunan 6 müşteki şüphelinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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