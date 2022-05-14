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    Denizli'de husumetlisini pompalı tüfekle yaraladı

    Sokak ortasında önünü kestiği husumetlisini pompalı tüfekle ağır yaralayan şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • 14.05.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 08:53
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    Denizli'de husumetlisini pompalı tüfekle yaraladı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi'nde hafif ticari aracı ile giden H.K., sokak ortasında husumetlisi olan O.A. (30) ile karşılaştı.

    İHA'nın haberine göre; yanında bulundurduğu pompalı tüfeği çıkaran H.K., yakın mesafeden ateş etti. Saçmalarının karnına isabet ettiği O.A., vatandaşların gözü önünde kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Denizli'de husumetlisi tarafından pompalı tüfekle yaralandı

    Husumetlisini silahla vurdu

    Olayın ardından bölgeden hızla uzaklaşan şüphelinin gittiğini gören vatandaşlar yaralıya ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

    Araç evinin önünde bulundu

    Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede yapmış olduğu çalışmaları ardından güvenlik güçleri şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

    Plakayı vatandaşlar yardımıyla belirleyen ekipler, aracı 1 saat sonra olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Muratdede Mahallesi'nde buldu.

    Gözaltına alındı

    Şüphelinin evinin önüne park ettiği anlaşılan araç, incelenmek üzere otoparka götürüldü.

    Kayıplara karışan şüpheli H.K. ise kısa sürede yakayı ele vererek işlemleri için karakola götürüldü.

    Hayati tehlikesi devam ediyor

    Öte yandan çok fazla kan kaybeden ve yakın mesafeden saçmaların hedefi olan yaralı O.A.’nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Denizli de husumetlisini pompalı tüfekle yaraladı #1

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