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- Denizli'de iki genç kızın saç saça kavgası
Denizli'de iki genç kızın saç saça kavgası
- İHA
- 08.04.2022 - 12:43
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde aralarından sorun olan iki genç kız, sokak ortasında karşılaşınca yeniden sözlü tartışmaya girdi.
Sözlü tartışmaların hakarete dönüşmesiyle birlikte, iki genç kız bir anda birbirlerine saldırmaya başladı.
Kızların saçlarını çekip, tekme atarak birbirlerine vurmasıyla başlayan arbede bir anda sokak ortasında saç saça baş başa kavgaya dönüştü.
Saç saça baş başa birbirlerine girdiler
İki genç kızın sokak ortasında birbirini sürükleyerek devam eden kavgasını, çevredekiler film seyreder gibi izledi. Kızların kavgasına tanık olan erkek arkadaşlarından birisi, kavgayı sonlandırmak için büyük mücadele etti.
Ayırmak isteyenlere izin vermediler
Kızların diğer bir arkadaşları ise yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Bununla da yetinmeyen genç, kavgayı ayırmaya çalışanlara "Çekilin, çekilin" diyerek tepki gösterdi.
Çevredekilerin de müdahalesiyle sona eren kavganın ardından, arbedenin tarafı olan kızlar bölgeden uzaklaştı.
Sosyal medyada paylaştılar
Yaşananları cep telefonuyla kayıt altına alan ve davranışının olumsuzluğundan bihaber olan genç, kızların saç saça baş başa kavga ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.