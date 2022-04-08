Petrol
101.5
0.91%
Euro
16.04
-0.02%
Dolar
14.75
0.10%
Altın
916.70
0.19%
Borsa
2379
1.43%
Bitcoin
646.464
0.30%
BTXN Coin
30.80
-4.04%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Denizli'de iki genç kızın saç saça kavgası

    Daha önceden de tartışma yaşayan iki genç kız, sokakta karşılaşında saç saça birbirine girdi. Bu sırada arkadaşlarından biri kavgayı ayırırken diğeri de video çekmeye başladı.
    • İHA
    • 08.04.2022 - 12:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de iki genç kızın saç saça kavgası

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde aralarından sorun olan iki genç kız, sokak ortasında karşılaşınca yeniden sözlü tartışmaya girdi.

    Sözlü tartışmaların hakarete dönüşmesiyle birlikte, iki genç kız bir anda birbirlerine saldırmaya başladı.

    Kızların saçlarını çekip, tekme atarak birbirlerine vurmasıyla başlayan arbede bir anda sokak ortasında saç saça baş başa kavgaya dönüştü.

    Saç saça baş başa birbirlerine girdiler

    İki genç kızın sokak ortasında birbirini sürükleyerek devam eden kavgasını, çevredekiler film seyreder gibi izledi. Kızların kavgasına tanık olan erkek arkadaşlarından birisi, kavgayı sonlandırmak için büyük mücadele etti.

    Ayırmak isteyenlere izin vermediler

    Kızların diğer bir arkadaşları ise yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Bununla da yetinmeyen genç, kavgayı ayırmaya çalışanlara "Çekilin, çekilin" diyerek tepki gösterdi.

    Çevredekilerin de müdahalesiyle sona eren kavganın ardından, arbedenin tarafı olan kızlar bölgeden uzaklaştı.

    Sosyal medyada paylaştılar

    Yaşananları cep telefonuyla kayıt altına alan ve davranışının olumsuzluğundan bihaber olan genç, kızların saç saça baş başa kavga ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

    Denizli de iki genç kızın saç saça kavgası #1

    Denizli de iki genç kızın saç saça kavgası #2


    İlginizi Çekebilir

    Manisa'da cinsel saldırı şikayetinden aklanan polis iftira davası açtı
    3. Sayfa

    Manisa'da cinsel saldırı şikayetinden aklanan polis iftira davası açtı

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Nikol Paşinyan ve İlham Aliyev, Brüksel'de Charles Michel ile görüştü
    Dünya

    Nikol Paşinyan ve İlham Aliyev, Brüksel'de Charles Michel ile görüştü

    Görüş Bildir