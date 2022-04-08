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Denizli'de iki genç kızın saç saça kavgası

Denizli'de iki genç kızın saç saça kavgası

Daha önceden de tartışma yaşayan iki genç kız, sokakta karşılaşında saç saça birbirine girdi. Bu sırada arkadaşlarından biri kavgayı ayırırken diğeri de video çekmeye başladı.